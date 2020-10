PORTRÄT Seit Jahren züchtet Hans Ryter aus Frutigen Schwarzbraune Bergschafe und setzt sich für deren Wohlergehen ein. An der Beständeschau liess er zehn seiner weiblichen Tiere im «Sonntagskleid» auftreten.

BARBARA STEINER-SUTER

Am 5. Oktober führte der Schafzuchtverein Amt Frutigen eine Beständeschau durch. Am Vormittag wurden die Weissen Alpenschafe (WAS) punktiert, am Nachmittag die Schwarzbraunen Bergschafe (SBS). Bewertet wurden Körperbau, Beine, deren Stellung und Gang sowie die Wolle der Tiere. In Schafzüchterkreisen ist die Schau ein willkommener Anlass, um Kontakte zu pflegen.

Enttäuscht über das Nein zum Jagdgesetz

Zurzeit stehen bei Hans Ryter 25 Schwarzbraune Bergschafe im Stall. Er betreibt seit 25 Jahren Schafzucht im Nebenerwerb – immer mit der Hilfe seiner Familie und in…