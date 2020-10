Die Berner Regierung hat heute an einer ausserordentlichen Sitzung die Corona-Situation beraten. Sie stuft die Entwicklung der Pandemie als dramatisch ein. Auch im Kanton Bern, der bisher im Schweizer Vergleich unterdurchschnittliche Werte verzeichnete, ist die Zahl der Ansteckungen in den letzten Tagen stark angestiegen. So verdoppelten sich die Fallzahlen alle fünf Tage. Auch die Anzahl Hospitalisierungen stieg stark an. Sorge bereiten den Behörden auch die hohe Positivitätsrate bei den Tests und der hohe Wert bei der durchschnittlichen Weiteransteckung pro Person.

Angesichts der Entwicklung hat die Regierung beschlossen, die am 7. Oktober 2020 in Kraft gesetzte Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie in Bar- und Clubbetrieben sowie in Diskotheken und Tanzlokalen anzupassen. Statt 300 dürfen sich neu noch 100 Gäste gleichzeitig in Bar- und Clubbetrieben, in Diskotheken und Tanzlokalen aufhalten. Die Sitzpflicht bleibt unverändert.

Videobotschaft des Gesundheitsdirektors

Regierungspräsident Pierre Alain Schnegg hat sich zudem in einer Video-Botschaft an die Bernerinnen und Berner gewandt und die Bevölkerung gebeten, alles zu tun, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. Er rief dazu auf, die Verhaltens- und Hygieneregeln wieder konsequent anzuwenden und auch bei privaten Anlässen sich selbst und die anderen vor einer Corona-Infektion zu schützen. Gleichzeitig dankte er der Bevölkerung für die grosse Solidarität in der schwierigen Zeit.