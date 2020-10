Die Rigips AG hat ihr Werk in Leissigen an die Firma Vigier Ciments SA verkauft. Seit dem 1. Oktober wird der Steinbruch in Krattigen von der Vigier-Tochter Kieswerk Steinigand AG betrieben. Fünf Angestellte wurden übernommen, teilte die Rigips AG am Montag mit. Mehr im nächsten «Frutigländer».