SKI NORDISCH In der Nordic Arena gastierten von Dienstag bis Donnerstag die Skispringer von Swiss-Ski. Die Medien durften am Mittwoch das Training besuchen.

MICHAEL SCHINNERLING

In Kandersteg finden die Profis alles vor, um sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten. Trainer Ronny Hornschuh präzisierte: «Hier steht die Schanze mit der wintertauglichen Eiskeramik-Anlaufspur zur Verfügung. So können wir uns eins zu eins auf den Weltcup-Auftakt vom 20. / 21. November in Wisla (Polen) vorbereiten.» Der Toggenburger Simon Ammann sah es gleich wie sein Trainer: «Den modernen Anlauf, den es hier gibt, findet man auch bei Wettkämpfen. Ich habe meine ganze Jugendzeit hier verbracht und daher viele Erinnerungen.»

Die Athleten sprangen in diesen Tagen auf der grössten Sprungschanze, der…