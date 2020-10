Am am 29. November 2020 werden in Reichenbach Gemeindewahlen stattfinden. Am Freitag, dem 16. Oktober, ist nun Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen abgelaufen. Für die Wahl in den Gemeinderat sind zehn Vorschläge eingegangen, für das Gemeindevizepräsidium kandidieren drei Personen.