Es gilt im Kanton Bern nun Folgendes (Auszug):

alle (private wie öffentliche) Veranstaltungen von mehr als 15 Personen sind verboten, ausgenommen sind bspw. Gemeindeversammlungen mit Schutzkonzept. Die neuen Regeln gelten ab heute um Mitternacht. Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis, für die bereits Verpflichtungen eingegangen wurden, dürfen am Wochenende noch mit mehr als 15 Personen durchgeführt werden.

Geschlossen werden Bars, Diskotheken usw., ebenso viele Kultur- und Sportinstitutionen;

Wettkämpfe und Trainings von Sportarten mit Körperkontakt werden verboten;

in der Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 6 Uhr, ab Montag dürfen zudem maximal 100 Gäste in Restaurants anwesend sein (maximal vier pro Tisch);

Messen sind verboten, an Märkten dürfen keine Lebensmittel mehr verkauft werden.

Die Maskenpflicht gilt neu auch in Laubengängen wie etwa in Bern. Auch in überdachten Bereichen vor öffentlich zugänglichen Gebäuden muss zwingend eine Gesichtsmaske getragen werden.

Die Regierung empfiehlt, auch bei der Arbeit in Innenräumen möglichst Masken zu tragen, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. Die Masken in Büros sollten höchstens dann abgelegt werden, wenn sich nur eine Person alleine im Raum befindet.

Diese Massnahmen sind vorerst auf 4 Wochen befristet. Weitere Infos.