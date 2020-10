Nach längerem Zögern hat sich Shana Frezza für die diesjährige Wahl zur Miss Bern angemeldet – und ist prompt unter den Finalistinnen gelandet. Beim Wettbewerb lerne man eine Menge, ist die Frutigerin überzeugt.

MICHAEL SCHINNERLING

Shana Frezza sitzt auf einer Bank beim Andristmatti in Frutigen. Ihr Blick geht ins Grüne, der Ort strahlt Ruhe aus. «Hier treffe ich mich gern mit meinen Kollegen. Hier stören wir niemanden», erzählt die Frutigerin. Neben ihr sitzt ihre Mutter Erika. Es ist nicht so, dass Shana Frezza den Termin nicht allein wahrnehmen könnte, aber: «Ich habe es meiner Mama zu verdanken, dass ich an den Miss-Bern-Wahlen überhaupt teilnehme. Sie hat mich immer wieder ermuntert, mitzumachen.» Und die Mutter bestätigt: «Schon vor fünf Jahren hätte ich es gerne gesehen, wenn…