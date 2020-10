Am 23. Februar 2019 beschloss der Turnverein Frutigen einstimmig, ein Oberländisches Turnfest durchzuführen. Das 9-köpfige Organisationskomitee des Trägervereins beschäftigte sich seither intensiv mit der Planung dieses Grossanlasses. Nach einem Jahr der grosse Schock: COVID-19 beschäftigt die Welt, alle Turnfeste wurden abgesagt oder verschoben. Das OK liess sich jedoch nicht entmutigen und suchte nach Lösungen, den Turnerinnen und Turnern im Jahr 2021 die Möglichkeit eines Wettkampfes anzubieten.

Doch die Entwicklung der aktuellen Fallzahlen und die zu erwartenden Konsequenzen in Bezug auf Planung und Durchführung liessen die Organisatoren vom ursprünglichen Plan abrücken. Unter den gegebenen Umständen sei es kaum möglich, ein Turnfest durchzuführen, das den hohen Ansprüchen und Wünschen gerecht werde. Dies sei erst im Jahr 2022 wieder realistisch. Noch offen ist, ob im 2021 ein Jugendwettkampf durchgeführt werden kann.