Interessant sind die Feinheiten. So sind etwa Chorporben wegen des grossen Ausstosses an Aerosolen verboten, während etwa Blasmusikproben unter Auflagen weiterhin erlaubt bleiben (max. 15 Personen, ausreichend Abstand in grossen Räumen). Viele solcher Detaifragen hat der Bundesrat in einer Übersicht beantwortet. Die heutige Verordnung des Bundesrats finden Sie hier. Sie gilt vorerst unbefristet.