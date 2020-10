Konzert der Bärgjodler

Die Bärgjodler Aeschiried freuen sich dieses Jahr besonders, ihre einstudierten Jodellieder und Jutze an zwei Konzerten zum Besten zu geben. Nach der coronabedingten Pause probten sie fleissig und mit Abstand unter der engagierten Leitung von Erika Schranz. Abwechslungsreich mitgestaltet werden die Konzerte durch das Jodelquartett AndersARTig sowie durch Christine Amstutz an der Orgel. Anders als gewohnt, finden die Konzerte dieses Jahr in der Kirche Aeschi statt.

PRESSEDIENST BÄRGJODLER AESCHIRIED

Konzerte: Samstag, 17. Oktober, 20 Uhr; Sonntag, 18. Oktober, 14 Uhr; jeweils in der Kirche Aeschi. Voranmeldung und aktuelle Infos zum Konzert unter 079 366 61 79.