Am Dienstag, 20. Oktober 2020, gegen 7.45 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall auf der Umfahrungsstrasse Frutigen in Reichenbach gemeldet. Gemäss den ersten Erkenntnissen war ein Auto von Frutigen herkommend in Richtung Reichenbach im Kandertal unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Lieferwagen kollidierte.

Die 58-jährige Lenkerin des von Frutigen herkommenden Autos sowie der 19-jährige Lenker des entgegenkommenden Lieferwagens wurden in Ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Strassenrettung der Feuerwehr Spiez geborgen werden. Der Lenker wurde verletzt mit einer Ambulanz, die verletzte Lenkerin mit einem Helikopter der Rega in ein Spital gebracht.

Die Umfahrungsstrasse Frutigen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehren Frutigen und Reichenbach wurde eine Umleitung eingerichtet. Abklärungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.