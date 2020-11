Die angekündigte Schliessung der Hausarzt-Praxis von Mirela Mondescu in Reichenbach konnte verhindert werden: Sie wird unter der Betriebsführung der Spitäler fmi AG am 16. November wiedereröffnet. Die Praxis gehörte zur Kette «MeinArzt Schweiz», deren Gründer wegen Betrugsverdachts in Haft sitzt.