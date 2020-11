Am Mittwochnachmittag, 18. November 2020, haben sich im Zusammenhang mit der Grundwasserproblematik in Mitholz/Blausee die involvierten Parteien zu einer Aussprache getroffen. Das Resultat: Man will ein umfassendes hydrogeologisches Gutachten in Auftrag geben. Mehr dazu im «Frutigländer».