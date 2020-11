Die neue Eigentümerin der Berghotel Hahnenmoospass AG mit dem Einfamilienhaus auf dem Hahnenmoos ist die Kolumbus Immobilien AG von Adrian Uebersax aus Belp. Dessen Gastro-Partner Matthias Ellinger wird die Leitung des Betriebs übernehmen. Man freue sich, dass das bisherige Geschäftsführerpaar Nick Reding und Nicole Hänni den Betrieb wie bisher weiterführen wird, mit der Unterstützung von Roswita Dreier und Küchenchef Daniel Flückiger.

Der neue Eigentümer Adrian Uebersax sei nicht nur ein leidenschaftlicher Skifahrer, der auch den Hahnenmoospass bereits vor vielen Jahren kennen gelernt habe, heisst es in einer Medienmitteilung des Immoblientreuhänders Hotelforsale AG in Interlaken. Der Investor und Immobilienentwickler habe auch grossen Spass an besonderen Projekten – dies trotz der aktuell schwierigen Corona-Zeit. «Da trifft es sich gut, dass sein langjähriger Freund Matthias Ellinger als Gastronomie- und Veranstaltungsprofi diese Leidenschaft teilt.» Zusammen wollen die beiden den Hahnenmoospass über die nächsten Jahre weiterentwickeln und betrachten das Projekt als langfristige Investition für die Zukunft der Region.

Ein Eigentümerwechsel sei meist verbunden mit Änderungen und einer Umgestaltung. Gerade dieser Wechsel habe das Potenzial für erfolgversprechende neue Konzepte, wobei das Bewährte sicher nicht ausser Acht gelassen werde, so die Mitteilung.

Dank an die unzähligen treuen Gäste

«Wir wünschen ihnen alles nötige Glück zum Erfolg, so dass das Ehepaar Spori. «Gespannt und optimistisch dürfen wir die weitere Entwicklung aus einer neuen Perspektive verfolgen. Wir sind überzeugt, dass das Hahnenmoos auch in Zukunft der Dreh- und Angelpunkte der Region Adelboden-Lenk bleiben wird.»

Es sei Ihnen eine Herzensangelegenheit, den unzähligen treuen Gästen vom Hahnenmoos zu danken, die in all den Jahren diese schöne Geschichte mitgeschrieben haben, so Marianne und Bernhard Spori. In Ihrem Brief an die engsten Geschäftspartner schreiben Sporis zudem: «Ein grosses und herzliches Dankeschön für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit, die Unterstützung, die immer wieder erfahrene Wertschätzung, die wertvollen Verbindungen und Freundschaften. Wir wünschen alles Gute, gute Gesundheit und eine gute Partner- und Nachbarschaft mit den neuen Hahnenmöslern».