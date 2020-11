Päckli für Bedürftige in Osteuropa

Auch in diesem Jahr wurde in der Kirchgemeinde Kandergrund-Kandersteg wieder eine Weihnachtspäckli-Aktion für Bedürftige in Osteuropa durchgeführt. In Kandersteg durfte Sigristin Elisabeth Zürcher (siehe Foto) zahlreiche Päckli sowie auch Lebensmittel und Geldspenden entgegennehmen.

ELSI RÖSTI