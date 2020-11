Das gab es seit 1955 nicht mehr: Eine Volksabstimmung wird vom Volk angenommen, scheitert aber am Ständemehr. Bei der abgelehnten Initiative für Konzernverantwortung (KVI) tritt nun der indirekte Gegenvorschlag in Kraft. Wie die KVI in der Region abschnitt, lesen sie im nächsten «Frutigländer».