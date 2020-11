Am 23. Oktober 2020 hatte der Regierungsrat weitreichende Massnahmen in Kraft gesetzt, um die Ausbreitung von Covid-19 im Kanton Bern einzudämmen. Verschiedene dieser geltenden Regelungen gehen über die vom Bund angeordneten Massnahmen hinaus, beispielsweise bei den Restaurationsbetrieben, bei Veranstaltungen, Bildungseinrichtungen und Sport. Zudem mussten verschiedene öffentliche Einrichtungen wie Museen, Kinos, Theater und Konzerthäuser schliessen. Am 19. November hat der Regierungsrat diese Massnahmen vorerst bis zum 7. Dezember verlängert. Nun folgt eine weitere Verlängerung.

Man habe aber die feste Absicht, analog der Bundesregelung den Kultur- und Sportinstitutionen ab dem 14. Dezember wieder eine Öffnung zu erlauben. Mit der auf 14. Dezember geplanten Lockerung der Corona-Regeln wären im Kanton Bern verschiedene Aktivitäten wieder möglich, beispielsweise kulturelle Veranstaltungen in kleinerem Rahmen oder Besuche von Gottesdiensten, Museen und Fitnesszentren. Dabei müssen die entsprechenden Schutzkonzepte jedoch streng eingehalten werden. Das schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung. Man wolle damit der Bevölkerung im Hinblick auf die Festtage eine Perspektive verschaffen. Der Schlüssel zum Erfolg bleibe jedoch das konsequente Einhalten der Verhaltensmassnahmen.

Covid-Zahlen verharren auf hohem Niveau

Im Gegensatz zur Westschweiz, wo strenge Corona-Massnahmen einschliesslich der Schliessung der Restaurants im Moment dazu beitragen, dass die Fallzahlen deutlich sinken, verharrten die Zahlen im Kanton Bern bei rückläufigen Testzahlen weiterhin auf zu hohem Niveau, so die Kantonsregierung. Regierungsrat Christoph Ammann zeigte sich an einer Medienkonferenz vom Freitag (27. November) unzufrieden mit der Entwicklung. Im Vergleich zum Wochendurchschnitt vor einer Woche ist die Zahl der Covid-19-Ansteckungen nicht weiter zurückgegangen. Heute Freitag verzeichnet der Kanton Bern 467 Ansteckungen. Die Positivitätsrate der in den letzten sieben Tagen durchgeführten Tests verharrt bei hohen 18 Prozent. 326 Personen sind aktuell wegen Corona hospitalisiert, davon 56 auf Intensivstationen. Somit ist bei der Zahl der Covid-Hospitalisationen noch keine nachhaltige, spürbare Abnahme zu verzeichnen. Zusammenfassend sei für den Regierungsrat leider keine Entspannung der epidemiologischen Lage feststellbar.

Kontakt mit GastroBern aufgenommen

Der Regierungsrat hatte mit GastroBern Kontakt aufgenommen, um mit dem Verband die Möglichkeiten verschärfter Massnahmen bei den Restaurationsbetrieben zu erörtern. Nach diesen Gesprächen hat die Regierung entschieden, die Restaurationsbetriebe ab Montag, 30. November, bereits um 21 Uhr statt wie bisher um 23 Uhr zu schliessen. Parallel dazu wird die maximale Zahl der Gäste, die sich zur gleichen Zeit in einem Restaurant aufhalten dürfen, auf 50 Personen beschränkt. Denn selbst bei guter Umsetzung sei eine Einhaltung der Minimalvorgaben (Mindestabstand und/oder Schutzmassnahmen) zumindest innerhalb der gleichen Gästegruppe nicht möglich. Deshalb sei durch die Reduktion der gleichzeitig anwesenden Gäste mit einer spürbaren epidemiologischen Wirkung zu rechnen.



Die neue Regelung für die Gastronomie gilt bis zum 14. Dezember. Auf diesen Zeitpunkt wird auch hier ein Wechsel auf die Bundeslösung angestrebt. Bei den Take-away-Betrieben gilt weiterhin die Regelung des Bundes, wobei das Schutzkonzept der Betreiberin oder des Betreibers im Rahmen der ihr oder ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Massnahmen vorsehen muss, um Menschenansammlungen vor dem Betrieb zu verhindern. Ebenfalls nicht betroffen sind Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Restaurationsbetriebe für Hotelgäste.