EINFACH NUR WERBUNG

Ich bin kein grosser Fan von Werbespots. Es gibt zu wenige, die ich wirklich gut finde, und die mir auch im Gedächtnis bleiben. Wohlgemerkt, die Filmchen, nicht die Produkte. In der Homeoffice-Zeit mit zugegebenermassen leicht erhöhtem TV-Konsum fallen mir die schlechten Spots durch die Wiederholungen noch stärker auf als die spannenden oder überraschenden. Dazu kommt, dass Werbung meist eine heile Welt vorgaukelt, die in der Realität kaum stattfindet: Zu grüne Wiesen, zu weisse Zähne, zu schnelles Internet oder der zu nette Versicherungsvertreter, der den Schaden am Auto schon fast vor dem Entstehen diskussionslos und freudestrahlend begleicht. «Fake News» wäre wohl heute der passende Begriff dafür.

Nicht ganz realistisch sind derzeit ebenfalls all die Werbebilder…