Wo verbringen Jugendliche ihre Zeit am liebsten? Und welche Angebote fehlen ihnen vor Ort? Um das herauszufinden, hat die OKJA Niesen eine Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis: Die hiesige Jugend mag Sport, ist naturverbunden – und hat die unterschiedlichsten Ideen.

BIANCA HÜSING

«Zu Hause», steht in übergrossen Lettern auf der grafischen Auswertung der OKJA-Umfrage. Es ist die mit Abstand am häufigsten genannte Antwort auf die Frage, wo sich die Jugend bevorzugt aufhält. Daraus zu folgern, dass Kinder und Jugendliche in der Region am liebsten das heimische Sofa hüten, wäre aber wohl zu kurz gegriffen. Sehr häufig wurden auch Schwimmbäder, Berge, Wälder und ganz allgemein die Natur angegeben – und der Schulhof. Projektleiterin Julia Niederberger erläutert: «Die Umfrage richtete sich an 12-…