Und weil in diesem Jahr so einiges anders abläuft als gewohnt, haben die Chläuse nicht Kinderstuben, sondern Senioren besucht. Die Chläusli sollten ein weihnächtliches Lächeln auf die Gesichter der 44 Bewohner des Pro Senectute Hauses in Frutigen zaubern und Einwohnern aus den Spissen, Verwandten und Bekannten eine Freude bereiten. Als kleines Geschenk diente ein mitgebrachter Sack, der nach Lavendel duftete.

Ruth Stettler