Um ihre Haushaltskasse aufzubessern, trugen einige Frauen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg Lebkuchen aus. Die Damen mit der Traghutte galten als Vorbotinnen fürs Weihnachtsfest und waren besonders bei Kindern sehr beliebt.

HANS HEIMANN

Heutzutage wird in den Supermärkten schon lange vor den Feiertagen Weihnachtsgebäck angepriesen. Die Vielfalt der maschinell in Grossbäckereien hergestellten Waren ist gross, lässt sich geschmacklich aber nicht mit den Produkten der Dorfbäckereien vergleichen. Dort riecht es zwar erst einige Wochen später, dafür aber umso intensiver nach Zimt, Honig und orientalischen Gewürzen – so auch in der Bäckerei von Ivo Rubin in Reichenbach. Er führt den Betrieb mit zwölf Angestellten in vierter Generation. Die Lebkuchenproduktion läuft aktuell auf Hochtouren.…