An die Weltcuprennen in Adelboden leistet der Kanton Bern einen Beitrag von 170'000 Franken (2020: 100'000 Franken), an die Weltcuprennen am Lauberhorn sind es 200'000 Franken (2020: 50'000 Franken). Die Beiträge des Kantons decken einen grossen Teil des Defizits nach Abzug aller verfügbaren finanziellen Mittel und Drittkonten. Die Budgets der beiden Austragungsorte sind 2021 aufgrund von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zudem deutlich kleiner als im Vorjahr.

PRESSEDIENST KANTON BERN