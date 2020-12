Inspiration während Corona

Ein Kolumnenthema zu finden, ist im Moment gar nicht so einfach. Normalerweise ergeben sich interessante Situationen im Alltag, mit meinen Freunden, an der Universität, an Konzerten oder ganz einfach bei einem Bier in der Berner Altstadt. All diese Dinge funktionieren im Moment natürlich nicht. Corona hat uns alle im Alltag eingeschränkt und des Öfteren unterschätze ich, wie sehr das Alltagsleben eine Quelle der Inspiration ist – nicht nur für das Schreiben von Kolumnen, sondern für das Leben allgemein. Durch das ganze Jahr hindurch musste ich merken, wie viel schwieriger es wurde, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die als wichtig erschienen; ganz einfach, weil das Einzige, worauf ich mich noch wirklich konzentrieren durfte, mein Studium war.

Ohne einen…