Auch von der zuvor diskutierten Sperrstunde für Bergrestaurants und -beizen hat der Bundesrat abgesehen. Stattdessen gilt in allen Bahnen (auch in Ski- und Sesselliften) sowie beim Anstehen eine Maskenpflicht. Neu ist ausserdem, dass Skigebiete eine Bewilligung beim Kanton beantragen müssen. Dies gilt auch für bereits geöffnete Gebiete. Nur wenn die Schutzkonzepte "buchstabengetreu" umgesetzt werden (Alain Berset), das Contract Tracing funktioniert und die Spitalversorgung es zulässt, darf ein Kanton die Bewilligung erteilen – und soll sie im Zweifel wieder entziehen.

Nebst Österreich ist die Schweiz damit das einzige Alpenland, in dem während der Feiertage Ski gefahren werden kann. In Österreich müssen Hotels und Gaststätten allerdings bis im Januar schliessen.

Trotz seiner nun moderat ausgefallenen Beschränkungen betonte Gesundheitsminister Berset, wie ernst die Lage sei. Nachdem die täglichen Neuinfektionen zuletzt auf hohem Niveau stagnierten, zeichnet sich nun erstmals wieder ein Anstieg ab. In manchen Kantonen drohe sogar ein exponentielles Wachstum. Da dies das ganze Land gefährde, fordert Berset die betreffenden Kantone dringend dazu auf, Massnahmen zu ergreifen. Geschehe dies nicht bis Mitte nächster Woche, werde der Bundesrat am 10. Dezember seinerseits über Massnahmen für einzelne Kantone beraten. "Die Spitäler stehen unter Druck, das Personal ist am Anschlag", so der Gesundheitsminister.