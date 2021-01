Da davon auszugehen ist, dass sich die Virus-Variante schneller und leichter überträgt, wird die Bevölkerung von Wengen gebeten, wenn immer möglich zuhause zu bleiben und Kontakte ausserhalb des eigenen Haushalts zu vermeiden. Ist das nicht möglich, sind die Hygienemassnahmen, Distanzregeln und Maskentragepflicht strikt einzuhalten. Dasselbe gilt auch für Touristen und Gäste, die in Hotels oder in anderen Ferienunterkünften logieren.

Weitere Massnahmen sind in Abklärung mit den involvierten lokalen Behörden. Dies sind, wenn erforderlich, z.B. Schliessung von Schulen, Hotels, Unterkünften und anderen Betrieben. Im Falle von Schulschliessungen werden die betroffenen Gemeinden die Eltern und Schüler direkt informieren.

Zur Sicherstellung der Durchführung des Lauberhornrennens wurden am Sonntag, 10. Januar 2021, vom kantonalen Gesundheitsdirektor in Absprache mit dem Volkswirtschaftsdirektor, der Kantonsärztin, dem Sonderstab der Gesundheitsdirektion und dem OK Lauberhorn folgende Massnahmen beschlossen:

* Ab spätestens Dienstag, 12. Januar 2021, wird das Skigebiet Seite Wengen – Kleine Scheidegg – Lauberhorn für sämtliche «private» Skifahrende geschlossen.

* Das Gebiet der Rennstrecke darf nur noch durch Leute vom Weltcuptross betreten werden. Diese Personen werden vor der Gebietsbetretung mittels Schnelltest getestet.

* Es dürfen nur noch negativ getestete Leute vom Weltcuptross das Gebiet betreten.

Für die Touristen und Individualskifahrer, die sich bereits in Wengen aufhalten, stehen in den anderen Regionen des Skigebiets ausreichend Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung.