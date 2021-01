15 Kilometer, die die Welt bedeuten

Die Corona-Pandemie hat die Welt immer noch fest im Griff. Dabei gibt es an der Gesundheitsfront altbekannte und neue Entwicklungen. Dramatisch, aber nicht neu ist zum Beispiel, dass die Gesundheitssysteme vieler Länder am Anschlag sind. Neu ist, dass immer mehr Staaten Impfstoffe zulassen. Und zu einem Hintergrundrauschen der Krise wurden die Proteste, die mit den Massnahmen einhergehen, die von der Politik angeordnet wurden.

Dem Kritisieren von Behördenmassnahmen will ich in dieser Kolumne einige Worte widmen. Denn egal, wie sich die Pandemie weiterentwickelt: Diese Kritik wird sich noch geraume Zeit halten.

Zuerst will ich vorausschicken, dass sie legitim ist. Das ist jede Kritik an einem politischen Entscheid – wie dramatisch die Lage auch immer…