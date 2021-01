Nach dem 1. Lauf des Samstag-Riesenslalom am Chuenisbärgli führte der Schweizer Loic Maillard die Rangliste an, gefolgt von gestrigen Sieger Alexis Pinturault (F) und Marco Odermatt (CH), der am Freitag Dritter wurde.

Am Ende entschied Pinturault den Wettkampf überzeugend für sich: Der Franzose gewann vor dem Kroaten Filip Zubcic und dem besten Schweizer Loic Meillard.

Die weiteren Schweizer: 4. Marco Odermatt, 7. Gino Caviezel, 10. Justin Murisier, 28. Cedric Noger.

Überschattet wurde der 1. Lauf von einem schweren Sturz des Amerikaners Tommy Ford im Zielhang, der mit dem Helikopter abtransportiert werden musste.

Am Sonntag findet der traditionelle Slalom statt, alle Rennen pandemiebedingt ohne Zuschauer vor Ort.