Wo der (verhüllte) Hund begraben liegt

In Zeiten wie diesen werde ich oft gefragt, wie ich mir die Sache mit dem nationalen Verhüllungsverbot nun genau vorstelle. Mit der Maskenpflicht sei es zwischenzeitlich ja fast schon salonfähig geworden, sein Gesicht zu verhüllen. Die Abstimmung vom 7. März 2021 drohe daher zu einer delikaten politischen Pattsituation zu werden. Wie bereits der preussische Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke zu sagen pflegte, legt jedoch der Gedanke den Grund für die Tat. Mit anderen Worten ist es entscheidend, mit welchem Motiv sich eine Person verhüllen will. Doch welche Gründe treiben Menschen an, ihr eigenes Antlitz zu verbergen?

Viele Leute werden sagen, dass die Vollverschleierung in erster Linie ein religiöser Akt respektive Ausdruck einer religiösen…