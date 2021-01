Die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Dezember erklärt sich grösstenteils mit saisonalen Effekten. Wie zu dieser Jahreszeit üblich, stieg die Zahl der Arbeitslosen vorwiegend im Baugewerbe. Das Gastgewerbe verzeichnete dank dem Start der Wintersaison hauptsächlich im Berner Oberland einen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Bereinigt um die saisonalen Einflüsse nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat leicht ab. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 2,6 Prozent. In den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands ging die Arbeitslosigkeit zurück, in den übrigen Verwaltungskreisen des Kantons stieg sie an. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn Verwaltungskreisen des Kantons geht von 1,4 (Frutigen-Niedersimmental) bis 5,0 Prozent (Biel/Bienne). Verglichen mit dem Dezember 2019 sind 5’125 Personen mehr arbeitslos.

Im Dezember trafen 1’580 Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 16’138 Beschäftigte (November 2020: 1’938 Gesuche, 22’671 Beschäftigte).