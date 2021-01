ALLZEIT BEREIT

Das neue Jahr ist da, und vielleicht haben Sie es mit einem ganz neuen Gefühl von Sicherheit begonnen. Nein, nicht wegen der Corona-Impfung, die nun angelaufen ist. Sondern weil die Schweizer Luftpolizei zum Jahreswechsel auf eine Rund-um-die Uhr-Bereitschaft umgestellt hat. Wie die Armee mitteilte, sind ab sofort zwei bewaffnete Kampfflugzeuge 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche einsatzbereit.

Das war nicht immer so. Als man 2014 eine äthiopische Boeing 767 entführte, wurde die Maschine ab Sizilien von italienischen Kampfjets eskortiert. Im französischen Luftraum übernahm dann die Armée de l’Air die Überwachung. Bald schon näherte sich die Passagiermaschine Genf – doch in der Schweiz konnten die Franzosen nicht auf Ablösung hoffen. Da es früh am Morgen war, also…