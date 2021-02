In dem mehrseitigen Dokument widmet sich der Mutterkonzern Vigier insbesondere dem Gleisaushub (Schotter) sowie weiterem Aubruch- udn Aushubmaterial, das im Steinbruch verarbeitet wurde. Wegen der Vorwürfe der Blausee AG wird seit November 2020 auch die Wasserqualität kontrolliert. In einer Zusammenfassung zieht Vigier folgende Bilanz:

"Von 2012 bis 2020 wurden bei der SHB (Steinbruch + Hartschotterwerk Blausee-Mitholz) AG verschiedene Materialkategorien angeliefert, zum weitaus grössten Teil als unverschmutzt deklariertes Aushub- und Ausbruchmaterial sowie Gleisaushub.

Das Gros des angelieferten unverschmutzten oder tolerierbaren Gleishaushubs wurde vor Ort aufbereitet und wiederverwertet.

Gleisaushub von stärker verschmutzten Kategorien wurde ordnungsgemäss in dafür geeignete Deponien transportiert und dort entsorgt. In Bezug auf das übrige angelieferte Aushub- und Ausbruchmaterial, das als unverschmutzt deklariert war, liegen für verhältnismässig geringe Mengen Anhaltspunkte dafür vor, dass sie möglicherweise bewusst falsch deklariert angeliefert wurden."

Man habe zwischenzeitlich die Kontrollen verschärft und sei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden daran, das weitere Vorgehen zu bestimmen. "Eine Gefährdung oder Belastung des Grundwassers bestand und besteht nicht", heisst es im Zwischenbericht klar.

Einige Vorgänge im Steinbruch werden in dem Dokument näher beleuchtet:

Gleisbett-Schotter

Seit 2018 seien aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel grössere Mengen Gleisaushub angeliefert worden, der als unverschmutzt und tolerierbar deklariert war. Dass ein Teil davon im Sommer 2020 "in Abstimmung mit dem Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA)" ausgebaut und entsorgt wurde, wird im Bericht beiläufig erwähnt. "Die internen Untersuchungen haben ergeben, dass sich noch weitere Mengen dieses Materials (zum grössten Teil Grobfraktion) in der Wiederauffüllung befinden." Vigier sei bezüglich dieser Materialien mit dem AWA in Kontakt, um das weitere Vorgehen zu definieren. Die Annahme von Gleisaushub aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel erfolge seit Mitte 2020 nur noch in Abstimmung mit dem AWA.

Aushub- und Ausbruchmaterial

In den Jahren 2012 bis 2020 seien im Steinbruch Mitholz grosse Mengen Aushub- und Ausbruchmaterial von verschiedenen Kunden angenommen worden, das als unverschmutzt deklariert war. Man habe Anhaltspunkte dafür, dass von der Firma TGC in der Vergangenheit angeliefertes Material zumindest teilweise nicht korrekt deklariert wurde und TGC die Steinbruch-Betreiber über die Herkunft und die Beschaffenheit des Materials getäuscht hat, heisst es zu diesem Punkt. Das eigene Personal habe bei einer Kontrolle des Material im Jahr 2017 festgestellt, dass dieses nicht – wie angegebenen – unverschmutzt war.

Über die Berner Transportfirma TGC, die Material bewusst falsch deklariert und nach Mitholz brachte, hatten im Januar 2021 die Berner Zeitung und die SRF-Rundschau berichtet. "Das von TGC angelieferte Material ist noch im Steinbruch eingebaut. Vigier ist mit dem AWA im Kontakt, um diesbezüglich das weitere Vorgehen zu definieren", so der heute veröffentlichte Vigier-Bericht.

Gegenstand weiterer Untersuchungen sei die Annahme von und Wiederauffüllung mit Aushub von geringer Konsistenz bzw. mit höherem Wassergehalt, inklusive Aushub aus dem Lötschberg-Scheiteltunnel, der 2019/20 als unverschmutztes Material im Steinbruch angeliefert wurde. Vigier stehe auch diesbezüglich in Kontakt mit dem AWA, um weitere Schritte festzulegen.

Wasserbelastung und Fischsterben

"Von einer Gefährdung der Umwelt ist nach heutigem Wissensstand nicht auszugehen", so das Fazit des Zwischenberichts. Seit November 2020 nehme man im Steinbruch an verschiedenen Stellen regelmässig Wasserproben. "Die Analysen dieser Proben ergaben bis anhin stets unbedenkliche Werte." Eine Gefährdung oder Belastung des Grundwassers sei vom Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern bereits früher ausgeschlossen worden. Auch die Anwohnergemeinden hätten keine Gefährdung des Trinkwassers festgestellt.

"Ein Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten der SHB AG und dem sporadisch auftretenden Fischsterben in einzelnen Bassins der Fischzucht Blausee AG lässt sich nicht erhärten", so der Schluss des Mutterkonzerns Vigier.

