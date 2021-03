Sollen Restaurants, Fitnesscenter und Kultureinrichtungen bereits am 22. März geöffnet und die Fünf-Personen-Regel in Innenräumen per sofort aufgehoben werden? Ja, sagte am Mittwochmorgen der Nationalrat mit einer Mehrheit von 97 zu 90 Stimmen. Für den Bundesrat ist das Votum jedoch nicht bindend.