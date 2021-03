GASTRONOMIE Seit Montag dürfen Restaurants einen Mittagstisch für Arbeiter im Ausseneinsatz anbieten. Bisher machen allerdings nicht viele Wirte Gebrauch von dieser Möglichkeit – weil es nur unter gewissen Umständen rentieren würde.

BIANCA HÜSING

Dass SVP und SP sich einig sind, kommt nicht alle Tage vor. Wenn es aber um die Interessen von «Büezern» geht, sind gewisse Schulterschlüsse offenbar möglich. Ende Januar forderte SVP-Nationalrätin Monika Rüegger per Petition, dass Bauarbeiter und Aussenmonteure über Mittag in Restaurants einkehren können sollten. «Nicht alle Berufsleute haben das Glück, dass sie die Mittagszeit im warmen Zuhause oder in einer geheizten Kantine verbringen können», heisst es im Petitionstext. Gerade im Winter brauche der Körper eine Ruhephase in der Wärme – auch…