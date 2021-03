Das Regionalgericht Oberland in Thun hat am Dienstag einen Mann wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz zu einer Geldbusse verurteilt. Der Sportschütze hatte im Juli 2017 ohne gültigen Waffenerwerbsschein ein Sturmgewehr 90 von einem Bekannten gekauft. Mehr zum Urteil in der nächsten Ausgabe.