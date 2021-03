Nachdem Anfang November 2019 in der Region Kiental ein Mann von einem Bekannten mutmasslich in eine Schlucht gestossen worden war und dabei überlebt hatte, tätigten die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft Oberland über Monate intensive Ermittlungen. Dabei fanden sich Parallelen zu einem Todesfall vom Mai 2019. In der Folge wurde ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung und versuchter vorsätzlicher Tötung geführt. Der mutmassliche Täter in beiden Fällen, ein heute 63-jähriger Schweizer, befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Mehr dazu lesen Sie in der morgigen Ausgabe des "Frutigländers".