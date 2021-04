Blühende Jahreszeit

Im Unterland sind vielerorts die Blüten der Kirschbäume vom Frost erfasst worden und erfroren. Einzelne, später spriessende Sorten oder noch nicht erwachte Blüten in höheren Lagen konnten sich dagegen retten und zeigen in diesen Tagen ihre Pracht – wie hier in Krattigen.

TEXT / BILD YVONNE BALDININI