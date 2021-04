Aus dem Ruder gelaufen

Sicher kennen Sie alle die symbolträchtigen drei Affen: Der eine will nichts hören, der zweite nichts sehen, und der dritte nichts sagen. Nur zu gerne wenden wir die Augen von Tatsachen ab, verschlies sen die Ohren vor mahnenden Worten und erheben nicht unsere Stimme, um dem Unheil Einhalt zu gebieten. Auf gut Deutsch heisst das nichts anderes, als Unbequemes nicht wahrhaben zu wollen. Bedingungslose Loyalität ist einfacher zu leben als Zivilcourage an den Tag zu legen.

Erinnern Sie sich noch an den Asbestskandal? Asbest wurde bereits in der Antike und im Mittelalter verwendet, jedoch nur in geringem Umfang. Ab dem Jahr 1900, mit der Patentierung von Eternit, boomte dieser Werkstoff ganze 90 Jahre lang, obschon die Asbestose bereits bekannt war und nach dem Zweiten…