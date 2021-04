NOMEN EST OMEN

Vor ziemlich genau 30 Jahren bezog ich ein Zimmer in einem Studentenwohnheim. Links von mir wohnte ein Amerikaner. «Hallo, ich bin Mark», sagte ich, als wir uns das erste Mal über den Weg liefen. «Ah, wie Mark the Shark», erwiderte er und grinste mich breit an. Damals hielt ich das für einen etwas schrägen Humor. Erst viel später dämmerte mir, dass der Amerikaner wohl auf einen Landsmann angespielt hatte: auf den Ausnahmeschwimmer Mark Spitz, genannt «Mark the Shark» (Mark, der Haifisch). Mit meinem Nachbarn zur Rechten, einem Südkoreaner, lief es nicht besser. Als ich ihm meinen Namen nannte, begann er leise zu kichern. «Mark»?, fragte er ungläubig. Ich bejahte. «Wie Geld!», rief er daraufhin in gebrochenem Deutsch, und die Verwunderung stand ihm ins Gesicht geschrieben.…