Wegen sieben gewerbsmässig und bandenmässig begangenen Einbrüchen in Gewerbeliegenschaften sowie mehreren Sachbeschädigungen im Berner Oberland sind am Freitag drei junge Erwachsene, zwei Schweizer und ein Ausländer, vom Regionalgericht Oberland zu bedingten Haftstrafen zwischen sechs und zwölf Monaten verurteilt worden. Wegen Hausfriedensbruch, Geldwäscherei, Gewässerverschmutzung und Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz erhielten sie Geldstrafen zwischen 3000 und 20'000 Franken aufgebrummt.



Am 13. Oktober 2018, morgens um 2 Uhr, waren zwei Täter in den Kiosk beim Hallenbad Aeschi eingebrochen und hatten Zigarettenstangen, -packungen, Feuerzeuge, Tabakpfeifen, Lebensmittel und Lotterie-Lose im Wert von über 20 000 Franken gestohlen. Der Dritte stand Schmiere. Der Sachschaden am Gebäude, das Gemeinde Aeschi gehört, betrug 5300 Franken. Weitere Einbrüche verübte das Trio in einem Warenhaus in Thun, in einem Kino in Gwatt und in einer Bäckerei in Hilterfingen.

Acht Monate dauerten die Beutezüge, bis die Bande von der Polizei erwischt wurde. Das Gericht glaubte am Freitag den drei Angeklagten, als sie reuig versicherten, ihre Lektion gelernt zu haben und nicht mehr straffällig zu werden. Die drei haben sich gegenüber mehreren Privatklägern verpflichtet, den entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Deshalb fielen die Haftstraffen relativ milde aus. Auf eine Landesverweisung des beteiligten Ausländers verzichtete das das Regionalgericht.

Peter Schibli



