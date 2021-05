In den Impfzentren stehen bisher lediglich die nicht nachgefragten Dosen der vorgestern frei gegebenen 13 000 Impfdosen und ein weiteres Kontingent von 10 000 Dosen zur Verfügung. Diese zusätzlichen Termine werden ab Mittwochabend (5. Mai) um 20.00 Uhr laufend aufgeschaltet. Zusätzlich stehen in den angeschlossenen Arztpraxen rund 25 000 Dosen bereit. Die beteiligten Apotheken haben erst ein kleines Kontingent an Impfdosen erhalten, daher gibt es dort noch kaum buchbare Termine.

Generell dürfte sich die Anzahl freier Termine laufend verbessern: Der Kanton erwartet in den kommenden vier Wochen Lieferungen von über 200 000 Impfdosen. Er wird aber die Termine jeweils erst dann aufschalten, wenn der Impfstoff in der Schweiz angekommen ist.

Alle Informationen zur Impfung, Registrierung und Anmeldung sind immer aktuell zu finden auf www.be.ch/corona-impfung. Die Telefonnummer 031 636 88 00 ist ausschliesslich für die Registrierung von Personen vorgesehen, welche die Onlineregistrierung nicht selber vornehmen können. Die Gesundheitsdirektion bittet darum, die Registrierung und Anmeldung wenn immer möglich online zu machen. Die Termine bei den Hausärzten und ab nächster Woche bei den Apotheken werden direkt bei diesen vergeben.