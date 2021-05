Grund für den Ausfall sei die grosse Last auf das System bereits vor dem Aufschalten neuer Termine gewesen, so die Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Eine spezifische Datenbankanfrage wurde durch die laufend zunehmende Anzahl Zugriffe immer langsamer. Das Problem konnte zwar unmittelbar behoben werden. Das allerdings erforderte eine Wartung, die ausgerechnet auf den kommunizierten Zeitpunkt für das Aufschalten neuer Terminen fiel – wodurch die Seite nicht mehr erreichbar war.

"Die VacMe-Applikation an sich funktionierte, konnte aber leider durch die Panne beim vorgelagerten Prozess nicht erreicht werden", so die Gesundheits- Sozial- und Integrationsdirektion.