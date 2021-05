Weg mit dem Gurt!

Jetzt rennen sie wieder. Sie beachen und turnen wieder. Dem Bundesrat sei Dank! Nein, eigentlich nicht. Dass die Turnhallen, Sportplätze, Fitnessstudios und Schwimmbäder nach monatelanger Stilllegung mit entsprechend angepasstem Schutzkonzept endlich wieder das sind, was sie sein sollten, nämlich ein Ort der Begegnung, des gemeinsamen Sich-Bewegens und Schwitzens, hat wohl viel mehr mit einer kollektiv ausgehaltenen Leidensphase zu tun. Ich bin in der Zeit, wie wohl so viele andere auch, auf alternative Sportarten umgestiegen. Aber so richtig Gefallen daran gefunden habe ich persönlich nicht.

Das Training zu zehnt in der Turnhalle war verboten. Zusammengepfercht in einer Gondel stehen nicht. Weil ich darin keinen Sinn sah, liess ich das Skifahren diese Saison Skifahren…