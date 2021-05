Im Spiezwilertunnel und in den beiden Vorzonen ausserhalb der Portale müssen verschiedene Markierungen erneuert werden, darunter etwa Richtungspfeile und Sperrflächen. Der Tunnel muss dazu in einer Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Arbeiten nehmen eine Nacht in Anspruch. Sie finden in der Nacht vom 31. Mai auf 1. Juni 2021 statt, von 20 Uhr bis ca. 5 Uhr.

In dieser Zeit wird der Verkehr von Mülenen her vor dem Tunnel abgeleitet und via Spiezwiler zum Anschluss Spiez geführt. In die andere Richtung kann der Verkehr den Tunnel passieren. Allerdings wird der Verkehr von Thun her Richtung Spiezwilertunnel über den Kreisel beim Anschluss Spiez umgeleitet.

Die Arbeiten erfordern eine gute Witterung. Nach heutigem Stand können sie stattfinden. Sollten sich die Prognosen aber stark verschlechtern, ist eine Verschiebung nicht ausgeschlossen.