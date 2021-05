Eine Onlineplattform ermöglicht unkomplizierte Erstgespräche via Internet. Der Bund finanziert das Projekt mit. Auf www.lehrstellenboerse-bern.ch können die Betriebe ihre offenen Lehrstellen eintragen. Ab 21. Mai sind die ausgeschriebenen Lehrstellen sichtbar und Jugendliche können 15-minütige Erstgespräche mit den Anbietern buchen. Diese Gespräche werden als Videokonferenz geführt – es geht vor allem darum sich gegenseitig kennen zu lernen und das weitere Vorgehen kurz zu besprechen. Die erste solche Online-Lehrstellenbörse erfolgt am 26. Mai und die zweite am 30. Juni.