GRUND ZUR PAUSE

Mal ehrlich: Wie oft unterbrechen Sie täglich den Arbeitsprozess? Egal, wie Ihre Antwort nun ausfällt: Falls Sie Nichtraucher sind, pausieren Sie sicherlich seltener als die Kollegin, die Kette raucht, und daher einen breit akzeptierten Grund hat, regelmässig nach draussen zu gehen. Sie hingegen hinterfragen Ihre Arbeitsmoral womöglich bereits nach dem zweiten Gang zum Wasserhahn oder WC.

Unfair!

Wenigstens werden Raucher heutzutage von öffentlichen Innenräumen ausgesperrt, an Bahnhöfen in winzige Parzellen gepfercht, im Park mit bösen Blicken taxiert, falls der Wind in die falsche Richtung bläst. Damit kehrt ein kleines bisschen Gerechtigkeit zurück in diese Welt.

Doch damit nicht genug: Ab sofort erhalten auch KaffeetrinkerInnen einen legitimen Grund, ein Päuschen…