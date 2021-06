Am deutlichsten abgeschmettert wurden hier die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative. Beide Volksvorstösse waren für Landwirtschaftsbetriebe teils existenzbedrohend und waren in der Region entsprechend emotional bekämpft worden. Im Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental lag der Nein-Anteil für die Initiativen bei über 70 Prozent, in Kandergrund sogar bei rund 85 Prozent.

Auch das CO2-Gesetz fand in der Region keinen Anklang. 67 Prozent der StimmbürgerInnen im Verwaltungskreis lehnten die Vorlage ab. In keiner Gemeinde fand sich eine Mehrheit für das Gesetz.

Anders sieht es beim Covid-19-Gesetz aus. Zwar ist die Vorlage vom Verwaltungskreis mit 56 Prozent Nein-Stimmen insgesamt abgelehnt worden. Doch einzelne Gemeinden, darunter Kandersteg und Krattigen, nahmen das Gesetz an – wie auch eine schweizweite Mehrheit der UrnengängerInnen.

Besonders knapp ausgegangen ist die Abstimmung zum Anti-Terror-Gesetz. Im Verwaltungskreis halten sich die Nein- und Ja-Stimmen mit je 50 Prozent die Waage. Die Adelbodner, Frutiger, Kandergrunder und Reichenbacher StimmbürgerInnen lehnten die Vorlage ab. Aeschi, Kandersteg und Krattigen sagten dagegen Ja zum Gesetz.

