Am Sonntag beginnen in Salzburg die X-Alps, einer der härtesten Gleitschirm-Wettkämpfe der Welt. Der Adelbodner Chrigel Maurer hat am Donnerstag den 29 km langen X-Alps-Prolog für sich entschieden und sicherte sich damit Vorteile für den weiteren Verlauf. Patrick von Känel (Frutigen) wurde Fünfter.