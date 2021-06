Patrick von Känel wird Zweiter beim Red Bull X-Alps. Am Dienstag um 13:37:30 Uhr landete er auf dem Floss in Zell am See. Damit war er nach 9 Tagen 2 Stunden 7 Minuten und 30 Sekunden im Ziel – und landete in der Rangliste gleich hinter dem Sieger Chrigel Maurer.