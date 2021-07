Sommerliche Begegnung mit dem Wiesel

In der Natur bekommt man sie nur sehr selten zu Gesicht. Doch dieses Exemplar war wohl neugierig: In Adelboden, auf rund 1850 Meter Höhe unterhalb des Hahnenmoospasses, spähte es einen kurzen Moment lang auf die Strasse, wo die Trottinettler ins Geils flitzen.

Das Wiesel ist ein Raubtier aus der Familie der Marder. «Wiesel» ist der Oberbegriff für Hermeline und Mauswiesel. Beide Arten sind in der Schweiz heimisch. Sie sind hierzulande von den Tallagen bis auf 3000 Meter verbreitet.

Mauswiesel sind im Unterschied zum Hermelin kleiner, haben kein schwarzes Schwanzende, sind insgesamt kürzer behaart und tragen einen braunen Fleck im Mundwinkel. Die Exemplare aus dem Alpenraum sind kleiner als Artgenossen aus dem Mittelland. Ein möglichst dichtes Netz von…