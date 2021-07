DER «BÄREN» ZU FRUTIGEN

Wuchtig und abweisend steht das Gebäude mitten in Frutigen, an der Oberen Bahnhofstrasse. Der hässlich graue Zementverputz macht es nicht ansehnlicher, ebenso wenig die mit starken Eisenstäben vergitterten Fenster. Diese Optik hat aber durchaus einen direkten Zusammenhang mit der Funktion – der früheren Funktion, muss ich präzisieren. Die Rede ist vom «Bären». Das tönt zwar nach gemütlicher Landbeiz, ist aber in Wirklichkeit die «Chefi» mit dem Berner Wappen an der strassenseitigen Fassade – deshalb auch der Übername. Vielleicht erinnern sich sogar einige der Leserinnen und Leser aus eigener Erfahrung, wie die «Chefi» von innen aussieht?

Erbaut wurde das Instrument der obrigkeitlichen Abschreckung und Strafe schon 1866. Neben der Landjägerwohnung gab es acht…